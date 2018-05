F1 2018, da Codemasters, chega ao mercado no dia 24 de agosto.

Numa fase em que ainda não foram revelados muitos detalhes sobre o jogo, foi colocado a rodar um trailer de gameplay no circuito do Mónaco, que contou com a preciosa ajuda de Charles Leclerc, da Sauber.





Continuar a ler





Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas