F1 2020: Entrámos finalmente no grande circo

F1 2020 chegou ao mercado no verão mas agora que as emoções do Grande Prémio de Portugal estão aí, nada como recuperar este jogo de qualidade da Codemasters. É verdade que os videojogos dedicados ao desporto são, muitas vezes, meras atualizações de conteúdo anuais mas neste caso falamos de algo diferente. É lógico que o motor de jogo e as principais dinâmicas estão todas lá, até porque é muito complicado melhorar o registo de um jogo que está praticamente imaculado, algo que acontece por exemplo com NBA2K. Mas este ano tivemos uma novidade que acabou por ser o grande destaque de mais uma edição.

Pela primeira vez no simulador do grande circo da Fórmula 1 temos a possibilidade de liderar uma escuderia, algo que dá uma nova roupagem ao jogo, criando assim um modo inteiramente diferenciado e que garante muitas e boas horas de diversão. Neste modo ‘My Team’ acumulamos os cargos de dono da equipa e ainda piloto, sendo obrigados a gerir não só a condução, o grande foco do simulador, mas também todos os detalhes inerentes à liderança de uma equipa de F1.

Escolhemos o piloto que será nosso parceiro ao longo da temporada, gerimos os patrocínios, falamos com os jornalistas e tomamos conta da equipa da melhor forma possível, ombreando com os nomes consagrados. Esta novidade funciona como uma evolução lógica e natural de outros elementos que já estavam presentes nos jogos, mas abre uma interessante longevidade à saga, que assim nos leva mais fundo nos meandros da competição automobilística.

Destaque ainda para mudanças de interface e de funcionamento de sistemas, como o ERS, assim como novas pinturas. A Fórmula 2 também continua viva no jogo, apesar de ter menos ‘enredo’.

Um jogo de enorme qualidade e que conta ainda com um DLC que celebra os veículos clássicos da carreira do heptacampeão Michael Schumacher. Agora que o Algarve recebe as ‘bombas’ da F1, nada como agarrar o volante.