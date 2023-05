F1 2023: Sempre a subir... rumo ao pódio

O F1 23 chega já no dia 16 de junho e, por isso, a comunidade está em polvorosa. Os jogos relacionados com o grande circo têm o condão de apaixonar os viciados em videojogos mas também os amantes da velocidade, que querem sempre um pouco mais daquilo que gostam, como fica plasmado no sucesso tremendo da série que a Netflix dedicou ao tema.

Este título da Codemasters e da Electronic Arts segue um legado de qualidade. Graficamente imaculado, com todas as atualizações orbigatórias e, acima de tudo, com um sentimento muito positivo e que nos coloca mesmo ao volante das máquinas mais velozes do planeta. As opções são, obviamente, mais do que muitas e é desta dinâmica que vive um título feito para especialistas.

É lógico que os casuais da velocidade vão ter muitas horas de diversão pela frente mas aqui serão os que seguem a Fórmula 1 semanalmente aqueles que mais prazer tirarão deste título. E, em princípio, todos os que colocarem a mão neste título vão fazer um caminho mais ou menos semelhante a este...

Depois de ligar a nossa conta EA, verificamos as opções de 'crossplay' e somos confrontados com a opção de jogar Modo História, que nos promete a emoção de seguir novos pilotos nesta tão aclamada competição, ou o modelo competitivo dito normal. Temos as mais famosas pistas, a possibilidade de escolher a equipa, incluindo o condutor das mesmas e que, se tudo correr bem, nos levará a muitas vitórias.

Um modo de jogo claramente destinado aos amantes da F1, desde os jogadores mais casuais até aos mais competitivos, sempre com a habitual possibilidade de ajustar a dificuldade.

Já prestes a começar a corrida, temos um primeiro olhar sobre como é estar dentro de um verdadeiro carro de F1. Com a possibilidade de personalizar o carro até ao mais ínfimo detalhe, como convém, desde balancear a 'downforce' e o 'top speed', estamos prontos a começar.

Para os utilizadores do teclado, nada como dar um olhinho nos controlos e customizá-los para uma experiência ainda mais pessoal. Até porque isso é essencial quando queremos aquela sensação de ter nas mãos toda a potência e velocidade, de olhos postos no pódio.

E atenção, porque se forem como nós, craques do teclado, este é um jogo que vos vai deixar agarrados ao teclado... literalmente. Durante as corridas sentimos todos os detalhes, desde o controlo do carro aos detalhes de cada uma das pistas e ao ambiente que as envolve.

No Modo História podemos seguir uma equipa novata e todos os desafios pelos quais esta passa, sempre com acesso a todas as interações na pista e no 'backstage', quase como um documentário do percurso de um novo campeão...

Falamos com o dono da equipa, os nossos colegas, assistimos às últimas notícias do meio e até vemos o nosso impacto nas cada vez mais relevantes redes sociais.

Durante o jogo somos confrontados com todo o tipo de decisões que influenciam não só a nossa performance como a nossa reputação... dentro e fora da pista.

Contando com todo o detalhe de uma corrida, espera-se que todos se comportem como verdadeiros pilotos, tenham atenção às penalizações de tempo, desde as ultrapassagens ilegais às sobreposições de curvas. Algo que nem sempr eé fácil, diga-se em abono da verdade. Mas não se preocupem que no caso de uma má decisão ou até mesmo um erro fatal, é possível ao jogador rever o acontecimento e recuar no tempo para impedir que o mesmo se repita.

Feitas as contas este é um jogo fácil de analisar - tem qualidade gráfica e de processos, apela muitos aos amantes da F1 e, acima de tudo, dá-nos horas e horas de diversão e com a possibilidade de explorar uma míriade de opções. Quem gosta de Fórmula 1, vai tê-lo na sua galeria de troféus.