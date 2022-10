F1 22: Estrelas da NFL e NBA juntam-se a Daniel Ricciardo

A Codemasters™ e Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) estão a celebrar o FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022, incentivando os fãs de todo o mundo a enfrentarem o Ricciardo no Circuito das Américas Hot Lap Challenge e a registarem a sua volta mais rápida. Antes da corrida de domingo, o jogo está disponível como um teste de fim de semana gratuito* através da PlayStation®4 e PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam)**. Os novos players também podem consultar promoções de preços especiais oferecidas pelos retalhistas da plataforma, assim como todos os progressos no jogo salvos do ensaio.

A EA SPORTS recrutou os talentos de condução de Derwin James (LA Chargers) da NFL e Patrick Beverley (LA Lakers) da NBA para enfrentar o desafio COTA Hot Lap. Treinados por Daniel, os três fizeram turnos para correr no circuito de Austin para ver se batiam o tempo do icónico piloto australiano da McLaren. Os jogadores podem obter algumas dicas sobre como lidar com COTA de Daniel Ricciardo aqui.

Os jogadores interessados em enfrentar o desafio Hot Lap*** precisam de saltar para o circuito de Austin no Contrarrelógio e partilhar o seu resultado usando os hashtags #RicciardoChallenge e #F122gameSweepstakes durante o fim de semana da corrida, de 20 a 24 de outubro. Um vencedor será selecionado aleatoriamente no dia 28 de outubro para o grande prémio de um encontro virtual meet & greet e race-off com Daniel Ricciardo.

"Nunca houve melhor altura para mergulhar na F1® 22 e experimentar a nova era da Fórmula 1", disse Paul Jeal, Diretor Sénior de Franquia de F1® da Codemasters. "Os novos jogadores podem experimentar jogo completo de graça e aproveitar os preços especiais do fim de semana de corrida. O Hot Lap Challenge Daniel Ricciardo também criou um burburinho com os pilotos existentes, à medida que procuram o seu tempo mais rápido."

O conteúdo inspirado nos EUA está disponível através do mail de jogo como parte das celebrações do fim de semana de corrida cota. Todos os jogadores que entrarem receberão uma pintura de carro estrelas e riscas, capacete, fato de corrida e luvas ao lado da celebração do pódio de Griddy para todos os pilotos criados pelo jogador.