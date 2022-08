F1 22: Ratings dos pilotos atualizados a meio da época

A Codemasters e a Electronic Arts lançaram a primeira atualização de Driver Ratings para a EA SPORTS F1® 22, disponível para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC. Esta temporada, os especialistas em Fórmula 1® David Croft, Alex Jacques e Anthony Davidson estão a colaborar com o estúdio para ajustar as audiências de modo a refletir melhor o desempenho individual. Enquanto Max Verstappen e Lewis Hamilton mantêm as suas posições no topo da tabela, as atuações de George Russell viram-no ocupar a terceira posição de Charles Leclerc. Houve também algumas mudanças notáveis de classificação na metade inferior da grelha.

Seis pilotos viram a sua Classificação Geral aumentar, com Zhou Guanyu, George Russell e Mick Schumacher a receberem a subida de audiências mais significativa. Apesar de várias reformas no início do campeonato, o Alfa Romeo's Guanyu viu a sua Classificação Geral aumentar em cinco, com estatísticas melhoradas em Experience, Racecraft e Pace. O pódio de Russell nas duas últimas corridas levou a sua classificação geral de 90 para 92, com melhorias substanciais em Racecraft e Ritmo. Além disso, as performances de Schumacher para a Haas em Silverstone e Áustria também aumentaram a sua Classificação Geral em dois, com melhores pontuações em Experiência, Racecraft e Consciência. Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. e Daniel Ricciardo viram melhorias nas suas audiências.

"As Classificações de Pilotos de F1® 22 são um elemento-chave da My Team, o modo de jogo proprietário do condutor. Ao atualizá-los em passo com a temporada real, ajuda a garantir que o jogo está ainda mais próximo da realidade na grelha", disse Paul Jeal, Diretor sénior de Franquia de F1® da Codemasters. "Embora a batalha em pista entre a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari tenha sido refletida na mais recente atualização, também temos visto mudanças significativas no meio e no fundo do grupo com oportunidades aproveitadas e perdidas por cada um dos pilotos."

Desempenhos inconsistentes do Mónaco para a Hungria viram as classificações de alguns pilotos caírem. Valtteri Bottas, Charles Leclerc e Yuki Tsunoda viram a sua Classificação Geral reduzida principalmente devido a Ritmo, enquanto a Consciência e o Racecraft de Pierre Gasly também tiveram impacto na sua pontuação. Esteban Ocon e Nicolas Latifi também perderam um ponto na classificação geral.

As classificações dos condutores são divididas em quatro categorias, juntamente com uma pontuação global.

Experiência (EXP): O número de corridas que um piloto tem ao longo da sua carreira

Racecraft (RAC): A capacidade do piloto de trabalhar o seu caminho através do pack e terminar em uma posição mais alta do que onde começaram

Consciência (AWA): O menor tempo passado na sala do Administrador vai ajudar os condutores aqui. Castigos no mundo real vão ter impacto na pontuação através desta categoria

Ritmo (PAC): Beneficia aqueles que se aproximam dos tempos de qualificação e volta de corrida mais rápidos. Um condutor a ultrapassar o colega de equipa também é levado em consideração.

Classificação (RTG): A combinação das quatro classificações anteriores. Esta classificação geral vai subir e descer ao longo da temporada com base no desempenho

Além disso, F1® 22 lança Podium Pass Series 2* para uso em My Team e modos online no dia 24 de agosto. A nova série é inspirada no Festival de Meados de outono, também conhecido como Festival da Lua, celebrado na cultura chinesa. Alguns dos itens-chave que os jogadores podem colocar são o Conjunto Lando Norris projetado no nível livre, e os conjuntos de Lanterna de Peixe e Dragão de Fogo para o nível VIP. Mais informações sobre a nova série podem ser encontradas no blog da F1® 22 na quarta-feira.

Após duas sessões de teste de fim de semana bem-sucedidas, o cross-play será totalmente integrado no jogo a partir de 24 de agosto. Os jogadores poderão agora competir contra amigos e inimigos em todos os dispositivos e conectar-se com corredores de todo o mundo.