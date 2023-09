F1 23: EA Sports revela conteúdo empolgante que chega em outubro

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) anuncia uma nova série de atualizações de jogo e desafios do mundo real para o EA SPORTS™ F1® 23 que colocará as habilidades dos jogadores à prova para terem hipótese de ganhar itens exclusivos no jogo. A adição da temporada F2™ 2023 irá trazer novas oportunidades de corrida, e o lançamento da atualização da livery atualizará os designs dos carros para corresponder às recentes mudanças do mundo real. Mais 'Pro Challenges' permitirão que os fãs corram contra os embaixadores da EA SPORTS Max Verstappen e Charles Leclerc em vários Grands Prix durante Outubro.

"Colaboramos estreitamente com as equipas da Fórmula 1® para introduzir a nossa atualização melhorada da livery. Cada equipa faz modificações únicas nos carros, que abrange geometria, carroceria e patrocinadores para garantir que os fãs desfrutem da experiência de corrida de F1® mais autêntica. Além disso, temos o prazer de anunciar que os jogadores agora podem participar da emocionante temporada de 14 etapas da Fórmula 2, e competir contra pilotos proeminentes como ThéoPourchaire, Frederik Vesti e Ayumu Iwasa", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters.

Todos os meses, 'F1® World' traz desafios de jogabilidade que ajudam os jogadores a envolverem-se com a modalidade que amam. Aqui está tudo o que os fãs podem esperar em Outubro:

· De 26 de Setembro a 2 de Outubro, os jogadores vão poder competir num desafio de lap time trial challengecontra o campeão mundial, Max Verstappen. Aqueles que superarem o seu tempo de 1:28:177 vão ganhar o seu capacete especial FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023 no jogo, que apresenta o novo logotipo do EA SPORTS™ FC antes do seu lançamento mundial a 29 de Setembro. Mais Pro Challenges incluem o FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 (16 a 23 de Outubro), FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 (23 a 30 de Outubro) e FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023 (30 de Outubro a 6 de Novembro).

· Um novo patch será lançado a 16 de Outubro, que inclui a adição da temporada F2™ 2023 gratuita para todos os jogadores, o lançamento da atualização da livery e os campeões de F1 Esports, incluindo Lucas Blakeley, o atual campeão da Formula 1® Esports Series de 2022™, a estrearem como Icons.

· Os ‘Replay Events’ do FÓRMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023, FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 e FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 vão permitir que os fãs revivam as corridas assumindo o controlo de qualquer um dos 20 pilotos, uma réplica de Grand Prix com colocações idênticas na grelha de partida.

· Com curadoria em estúdio de 'Scenario Events' com Nico Hülkenberg (17 a 22 de outubro) e Sergio Perez (23 a 30 de outubro).

Além de competir em todos os circuitos para a temporada de 2023 com todas as equipas e pilotos, os jogadores podem viver o drama da Fórmula 1® em ’Braking Point 2’, o fascinante modo de história narrativa do F1® 23, e assim criar o seu legado através dos modos single e multiplayer, incluindo o amplamente popular 'My Team'.

Para mais informações sobre F1® 23, um jogo oficial do Campeonato™ Mundial de Fórmula 1 da FIA disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4, Xbox One e PC, via EA App, Epic Games Store e Steam, segue o site e os canais sociais do jogo de Fórmula 1.