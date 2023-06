F1 23: Swedish House Mafia, Skrillex e The Chemical Brothers (entre outros) na banda sonora

A EA Sports lançou esta segunda-feira a sua banda sonora personalizada para o F1 23, o jogo oficial do Campeonato FIA Formula One World Championship. Reúne 35 artistas globais de 16 países e é liderada pelo single exclusivo 'See The Light' do supergrupo Swedish House Mafia ft. Fridayy, a banda sonora combina um estilo elegante com toque máximo para fazer o coração dos pilotos bombar enquanto lutam pelo seu lugar no pódio. Superstars da música eletrónica como Skrillex ft. Noisa, Josh Pan e Dylan Bradley, The Chemical Brothers, Tiësto x Tate McRae, Wet Leg e Romy e Fred Again, ao lado de artistas inovadores como 100 gecs, Whyte Fang, Rêve e 2hollis, trazem as batidas indispensáveis para complementar a principal categoria do automobilismo mundial.

A playlist completa está disponível aqui.

"F1 23 é muito mais que uma simples experiência de corrida notável", disse Steve Schnur, Presidente de Música da Electronic Arts. "A música do jogo foi projetada para refletir e aprimorar um estilo global único e a energia que o público da Fórmula 1 deseja. Ao lançar esta banda sonora com um novo single empolgante da Swedish House Mafia e o apoio entusiasmante de todo o álbum pelo Spotify, é uma banda sonora alimentada pela melhor música dos próximo tempos, liderada pelos principais novos artistas e inovadores em cada género, esta banda sonora é definida pelo compromisso contínuo da EA com a liderança cultural."

"Estamos muito satisfeitos em liderar a banda sonora de F1 23 com 'See The Light', a primeira música do nosso próximo capítulo. A história e a herança das corridas de Fórmula 1 sempre foram uma paixão nossa, fazer uma parceria com esta cultura não poderia ser melhor!", comentou a Swedish House Mafia no lançamento do seu novo single a 27 de maio em Londres numa celebração exclusiva ao vivo com o Spotify.



"Além de novos batimentos cardíacos, o jogo deste ano oferece uma série de novas experiências e recursos para os fãs de Fórmula 1 desfrutarem. Com o regresso do épico modo história Braking Point, o F1 23 é o lar de todas as equipas, pilotos e circuitos para a temporada de 2023, e inclui o aguardado Las Vegas Strip Circuit, nos EUA, e o Losail International Circuit™, no Catar. 'F1 World', um hub emocionante que redefine a maneira como os jogadores se envolvem com os diferentes modos solo e multiplayer, introduz um novo sistema de progressão, conteúdo, desafios e muito mais. A condução atualizada e a tecnologia do controlador Precision Drive dão aos jogadores uma sensação maior e mais confiança ao lutar contra pilotos rivais, e a comunidade solicitou 35% de distância em corrida e bandeiras vermelhas com base na emoção e estratégia no jogo.