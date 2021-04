FADU lança-se no mundo dos Esports

A Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) lançou esta terça-feira o projeto eFADU Portugal, que tem como objetivo regular as competições de esports no seio do ensino superior, integrar os estudantes-atletas adeptos do mundo do gaming e perspetivar futuras participações a nível internacional.

"Estamos muito contentes com a criação desta marca e da sua primeira competição. Muitos clubes e estudantes desafiaram a FADU para iniciar a sua atividade no mundo dos Esports. A nossa resposta só podia ser positiva. Será um passo muito importante de aproximação da FADU aos estudantes. Vamos continuar este desígnio de crescimento da nossa atividade, inovando sempre que possível, mas sempre em estreita harmonia com as novas gerações de jovens que entram no ensino superior. Parar é morrer", vincou o presidente da FADU, André Reis.

Em abril de 2020, por altura do primeiro confinamento imposto pela pandemia de COVID-19, a FADU lançou, a título experimental, o Challenge CNU Futebol 11 e o Students Leaders Challenge em FIFA 20, e agora surgem, de forma oficial e formal, os primeiros eFADU Nacionais, disputados nas modalidades de FIFA 21, League of Legends e VALORANT.

Nesta primeira incursão pelo vasto mundo do gaming, a FADU conta com as parcerias da GOATPixel e Inygon, entidades especializadas nas áreas da comunicação e organização de competições de esports.