A Ubisoft revelou ao mundo o trailer da primeira expansão de Far Cry 5.

Far Cry 5: Hours of Darkness chega a 5 de junho e com ela a Guerra do Vietname, onde temos como objetivo escaper de um acampamento inimigo.





Autor: João Seixas