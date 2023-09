FC 24: Rafael Leão é o jogador português com melhor rating na Serie A

Os especialistas falaram e o debate continua! Esta sexta-feira, a EA Sports revelou os melhores ratings dos jogadores da Serie A, e apresenta este primeiro momento do conjunto abrangente de talentos e estatísticas globais das estrelas no EA Sports FC 24.A lista está composta por jogadores de renome do futebol mundial, como Osimhen, Lautaro Martínez, e o português Rafael Leão.Ao longo desta semana, a EA Sports continuará a revelar o melhor dos melhores à medida que o caminho para o lançamento do EA Sports FC 24 continua aproximando-o mais do que nunca do futebol. Especificamente, Playstyles otimizados pela Opta levará os jogadores para além dos Ratings, introduzindo comportamentos fiéis ao jogo real e habilidades autênticas que tornam sua maneira de jogar mais pessoal e única.Sábado, 16 de Setembro: Playstyles+ & #1-5;Domingo, 17 de Setembro: Best U21, Most Improved & Editorial;EA Sports FC 24 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e estará disponível mundialmente para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partir 29 de setembro. As reservas já estão disponíveis para o FC 24 e os fãs podem reservar a Ultimate Edition até 22 de setembro.