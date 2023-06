FC Paços de Ferreira DJE vence a Supertaça eLiga Portugal

O FC Paços de Ferreira DJE conquistou este sábado a Supertaça eLiga Portugal. Desta feita, na reedição da final da Taça eLiga Portugal, foram os pacenses a levar a melhor diante do Estoril Praia eSports 22, num total de 4-2.

Os castores, que contaram com o apoio nas bancadas de Diogo Jota, internacional português a atuar no Liverpool FC, de Inglaterra, e com o qual têm uma parceria na equipa, operaram duas reviravoltas nos jogos da grande decisão. Os estorilistas entraram a vencer por uma bola a zero nos dois duelos, mas foi o FC Paços de Ferreira DJE que acabou por levar o último troféu da época para casa.