FC Porto-Sporting na Matchweek 2 do FPF Masters eFootball

Está aí a Matchweek 2 do FPF Masters eFootball. A segunda ronda da competição inicia-se esta quinta-feira, pelas 19h00, e são muitos os duelos intensos para acompanhar até sexta-feira. A jornada arranca com o embate entre o CD Tondela e os For The Win, precisamente às 19h00, na plataforma Advnce da SIC. O destaque, no entanto, vai para o jogo entre eFC Porto Soccer Soul e o Sporting, ambos com três pontos na Série A. A partida está marcada para sexta-feira, também pelas 19h00 em direto na Advnce.

O FPF Masters eFootball conta com um prizepool de 25 mil euros e 33 clubes participantes naquela que é a maior prova de futebol virtual do país.

Toda a emoção do FPF Masters eFootball vai poder ser acompanhada em direto e em exclusivo na plataforma Advnce da SIC, na Twitch e canal 110 do MEO.

Siga tudo em efootball.fpf.pt.