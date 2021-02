Feirense e Sporting na abertura do Masters eFootball

A nova competição da FPF eFootball tem estreia marcada para esta quinta-feira às 19h.

É já esta quinta-feira que arranca o FPF Masters eFootball com um prizepool de 25 mil euros e 33 clubes participantes na maior prova de futebol virtual do país. O encontro entre CD Feirense e Sporting CP marca o arranque da prova com o pontapé de saída agendado para as 19h00.





Destaque ainda para o SC Braga frente ao Estoril Praia às 20h00 e o duelo entre Apogee frente aos BP Kings às 21h00. As restantes partidas têm início agendado para as 21h30.

Toda emoção do FPF Masters eFootball vai poder ser acompanhado em direto e em exclusivo na plataforma Advnce da SIC, na Twitch e canal 110 do MEO.