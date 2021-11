Fenty Beauty é parceira oficial de Arcane

A internacional marca de beleza by Rihanna é agora parceira da Riot Games no Arcane, série com estreia na Netflix dia 7 de novembro.A Riot Games revela a sua primeira parceria global na área da beleza com a Fenty Beauty by Rihanna, no âmbito do lançamento da série Arcane, a sua primeira série baseada no jogo League of Legends.A Fenty Beauty fará a curadoria de beleza e looks pela Riot Games com o objetivo de celebrar a beleza em todas as suas formas, incluindo na animação. De forma a salientar a importância da comunidade no Gaming e beleza, a Fenty Beauty e a Riot Games juntam-se para enfrentar desafios dentro e fora do jogo.Podes ver a série Arcane na Netflix dia 7 de novembro a partir das 2h00 da manhã.