FEPODELE anuncia temporada 2 da Liga Amadora de Esports

A Federação Portuguesa do Desporto Eletrónico (FEPODELE) em parceria com a Shamir Optical Portugal anuncia o regresso das suas competições amadoras para uma segunda temporada.

O primeiro avanço da FEPODELE neste sentido revelou-se bem sucedido e coroou os clubes Equinox Gaming e GTZ Bulls, no CS:GO e no FIFA, respectivamente. As modalidades de Call of Duty e Rocket League foram ambas vencidas, convincentemente, pelo clube For The Win Esports.

Para este ressurgimento, a Liga Amadora de Esports (LA) vai apresentar algumas diferenças. No sentido de não saturar o mercado com oferta e complementar lacunas, a Liga Amadora de FIFA foi extinta e vai dar lugar à Liga Amadora de Rainbow 6 Siege, que a FEPODELE acredita ter um maior carecer competitivo quando comparado ao colosso do futebol virtual. As modalidades de Call of Duty, CS:GO e Rocket League manter-se-ão até notícia em contrário. A FEPODELE informa, também, que se manterão os apoios dados pela Rocke'Tram e pela PEG Call of Duty para as competições correspondentes.

Os qualificadores já terminaram e resta-nos aguardar pelo início da acção nos servidores. O sorteio das jornadas será realizado já no próximo dia 20 de Maio, com cada uma das competições a iniciar a partir de dia 25. Estas quatro competições vão decorrer até próximo do final do mês de Julho, quando acontecerão os playoffs. Durante este período vamos poder testemunhar as equipas do futuro enquanto elas crescem, semana após semana, em busca do título de campeãs da sua liga. Às segundas e à terças-feiras terão lugar os jogos das fases regulares de Rocket League e Counter-Stike: Global Offensive. Nos dias seguintes, quintas e sextas, terão lugar as batalhas de Rainbow 6 Siege e de Call of Duty.

*As inscrições das equipas qualificadas estão a ser validadas pelo nosso staff. A listagem completa de equipas e jogadores estará disponível no website da Liga Amadora de Esports em breve.*

As equipas do futuro a competir nas várias modalidades da LA poderão ser acompanhadas no canal da Twitch da Liga Amadora de Esports no mesmo horário a que já habituámos o nosso público. As transmissões terão lugar entre as 19:00 e as 23:00.