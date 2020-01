FIA-Certified Gran Turismo Championships 2020 em Sidney

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam que a edição de 2020 da série FIA-Certified Gran Turismo Championships vai arrancar, de forma oficial, nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro em Sidney, na Austrália.

Após duas temporadas de sucesso que consolidaram esta competição com o Gran Turismo® Sport como a grande referência no mundo dos desportos motorizados, o próximo mês de fevereiro dará início a um novo campeonato, em que os protagonistas são os melhores pilotos do mundo deste simulador de condução exclusivo da PlayStation®4.

Uma vez mais, os pilotos convidados para esta World Tour terão a oportunidade de competir individualmente representando o seu país (ou território) na Nations Cup, ou de fazer parte de uma equipa internacional com o fabricante escolhido nas Manufacturer Series.

O início da competição da edição de 2020 da série FIA-Certified Gran Turismo Championships terá lugar no Big Top do Luna Park em Sidney, e contará com uma audiência ao vivo. Para além disso, e como tem sido habitual, o evento será transmitido em direto para todo o mundo, com comentários em português, através do Canal Oficial do Gran Turismo®, nos seguintes horários:

Sábado, dia 15 de fevereiro, às 05h00: MANUFACTURER SERIES

Domingo, dia 16 de fevereiro, às 05h00: NATIONS CUP

Para todos aqueles que quiserem viver em direto e na primeira pessoa esta World Tour, a TAG Heuer lançou uma iniciativa, a partir da qual se pode ganhar um fim de semana VIP com a viagem a Sidney incluída. Isto significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 31 de janeiro, todos poderão participar num sorteio onde o vencedor receberá o seguinte:

Viagem de ida e volta para Sidney válida para duas pessoas, com alojamento incluído;

Entradas para duas pessoas para assistir à primeira World Tour dos FIA-Certified Gran Turismo Championships 2020;

Conhecer e cumprimentar o Kazunori Yamauchi, produtor e criador da saga Gran Turismo®;

Uma entrada para participar na corrida Pro-Am que terá lugar durante o evento;

Mais informações no Blog Oficial da Playstation e nas redes sociais da PlayStation Portugal.