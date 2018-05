Longe vão os tempos em que a EA Sports lançava um jogo independente dedicado exclusivamente ao Campeonato do Mundo. Desta vez, a Electronic Arts decidiu oferecer este conteúdo a todos os utilizadores que têm o FIFA 18, numa medida que agradou muito à comunidade, que normalmente não esquece estes raros gestos de simpatia por parte das grandes empresas.

Esta expansão gratuita, distribuída com a mais recente atualização do jogo para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oferece um novo modo de jogo, inteiramente dedicado ao Mundial da Rússia, e está com tremenda qualidade. Todas as seleções presentes tiveram direito a equipamentos oficiais atualizados, assim como os indispensáveis hinos nacionais e, claro está, jogadores licenciados. É certo que as convocatórias ainda não são as oficiais, mas em breve chegará nova atualização para resolver esta questão.

Destaque também para o público presente no estádio, que foi redesenhado para este novo modo. As bandeiras, tarjas, pinturas e até bonés foram renovados, dando mais realismo à ação. Os adeptos da Dinamarca, por exemplo, contam com bonés inspirados nos vikings, enquanto os brasileiros se apresentam com chapéus de palha e perucas. E o comportamento também mudou... Quando Ronaldo defronta Espanha, recebe muitos assobios por parte dos adversários. Os 12 estádios oficiais da prova também estão contemplados nesta atualização, assim como uma renovada linha de comentários. No caso da Seleção Nacional temos, por exemplo, uma comparação entre Ronaldo e Eusébio e os feitos de ambos. É certo que os seleccionadores não estão recriados de forma fiel, mas também não se pode exigir tudo de uma expansão gratuita. E é este o maior destaque de tudo isto – o facto da EA Sports ter optado por não cobrar por este conteúdo. Um trunfo importante em termos de imagem, no duelo com o PES.









Autor: João Seixas