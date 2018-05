A atualização do FIFA 18, que oferece aos utilizadores o Modo Campeonato do Mundo da Rússia, já está instalada na consola de grande parte dos utilizadores. E, como é habitual nestas alturas, já foram detetados alguns erros que estão a incomodar a comunidade.

Na Argentina há quem lamente que na convocatória apenas 15 nomes estejam corretos, enquanto na Colômbia também existem alguns jogadores que já nem são chamados aos trabalhos da turma "cafetera".

Em Inglaterra a coisa também não está famosa devido à inclusão de Joe Hart e Jack Wilshere na lista de Gareth Southgate. De tal forma que a imprensa britânica procurou explicações junto da equipa da EA Sports.

A resposta foi dada por Andrei Lazarescu, produtor responsável pelo update: "Todas as equipas que estão no jogo têm por base os jogos de qualificação. As convocatórias vão mudar até 14 de junho e nós trataremos de lançar uma nova actualização para este efeito."



