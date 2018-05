É mesmo verdade! João Pereira figura na Equipa da Semana #36 do popular FIFA 18, depois de ter brilhado intensamente com dois golos no triunfo do Trabzonspor frente ao Karabukspor (3-0).





O português está bem acompanhado nesta formação, numa altura em que os principais campeonatos europeus já terminaram.

Autor: João Seixas