A EA Sports revelou a Team of the Week #25. Uma formação que conta com o avançado brasileiro Jonas, do Benfica, na equipa titular, ao passo que o português Ricardo Horta, do Sp. Braga, garantiu lugar no banco de suplentes da equipa.

Nota ainda para a presença do brasileiro Ederson, antigo jogador do Benfica, na baliza da Equipa da Semana.





Autor: João Seixas