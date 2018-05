Já chegou a atualização do Mundial para o FIFA 18, mas antes disso já a Electronic Arts tinha feito uma simulação completa do torneio que em breve arranca na Rússia.

De acordo com as previsões da EA, o triunfo no campeonato do Mundo será francês, com Antoine Griezmann e companhia a erguerem o ambicionado troféu, depois de uma intensa final frente à Alemanha.

No que diz respeito a Portugal, passará a fase de grupos, mas cairá perante o Uruguai nos 16 avos de final da competição russa. A nível individual, Griezmann e Isco vão partilhar o troféu de melhor marcador, sendo que o gaulês é ainda o melhor jogador da competição. O espanhol De Gea assegura o troféu de melhor guarda-redes e o brasileiro Gabriel Jesus o melhor jovem do torneio.



Autor: João Seixas