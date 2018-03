Os testes no YouTube ao FIFA 18 são mais do que muitos. Um deles está a fazer furor porque incide naquilo que acontece no popular jogo da EA Sports quando Cristiano Ronaldo termina carreira. Ironicamente, o craque português acabou a treinar o... Barcelona B, algo que prova que se trata realmente de um videojogo.





Autor: João Seixas