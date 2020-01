FIFA 20: Cristiano Ronaldo ficou fora da Equipa do Ano

Já foi anunciada a Equipa do Ano 2019 do FIFA 20. A EA Sports revelou o onze do ano que agora terminou e o grande destaque vai para a ausência do ‘nosso’ Cristiano Ronaldo, que nos habituámos a ver sempre neste tipo de eleições do popular simulador.

Alisson (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), De Ligt (Juventus), Robertson (Liverpool), Kanté (Chelsea), De Jong (Barcelona), De Bruyne (Manchester City), Messi (Barcelona), Mbappé (PSG) e Mané (Liverpool) formam esta verdadeira equipa de sonho que, obviamente, conta com vários elementos do super-Liverpool.