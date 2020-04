FIFA 20: Fábio Silva representa FC Porto no "Stay and Play'

Arranca já no próximo dia 15 de abril, quarta feira, aquele que será o torneio mais cativante dos próximos dias, o EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup. Jogadores de vários clubes europeus irão competir entre si, num formato eliminatório, disputando a conquista do primeiro lugar deste mega torneio global da EA Sports. Afinal, como se irão comportar estes jogadores em campo virtual?

FC Porto estará em jogo e já tem o seu representante selecionado. Fábio Silva já se encontra em aquecimento para defrontar o seu adversário na primeira ronda que será conhecido muito em breve. O avançado de 17 anos irá assumir o comando dos dragões, a par com outros grande nomes do futebol europeu.

EA Sports FIFA 20 continua a juntar a comunidade apaixonada por futebol e a criar novas formas de juntar os adeptos mesmo que à porta fechada. Recorde-se que esta iniciativa integra o projeto solidário "Stay Home, Play Together", em que a EA Sports irá doar um milhão de dólares a um fundo de ajuda do coronavírus da Global Giving para apoiar as comunidade afetadas pelo COVID-19,

O evento, que decorre até dia 19 de abril, será transmitido a nível global! Quem será coroado com a taça?