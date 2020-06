FIFA 20: João Félix e André Silva medem forças em duelo português

Alguns dos maiores nomes do futebol e da música vão enfrentar-se no FIFA 20 como parte da iniciativa de angariação de 10 milhões de dólares americanos - o Gamers Without Borders. O evento que surge no combate à COVID-19, é considerado o maior evento desportivo eletrónico de solidariedade de todos os tempos.

Com os jogos agendados para este fim de semana, a dupla portuguesa João Félix e André Silva defrontam-se no encerramento do torneio Gamers Without Borders, no próximo domingo, 7 de junho, a partir das 17 horas. No torneio marcam presença outras super-estrelas como o talismã da Juventus e da Argentina, Paulo Dybala, o herói de Inglaterra e dos Spurs, Dele Alli, ou o defesa-direito e vencedor da Liga dos Campeões pelo Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

A estes jogadores juntam-se o artista sensação e ex-estrela dos One Direction, Liam Payne, bem com outros artistas a serem reveladas esta semana.

Os jogos solidários perspetivam uma reta final épica neste fim de semana de encerramento do Gamers Without Borders, que vai proporcionar um torneio de elite FIFA 20 para jogadores profissionais, onde oito dos melhores jogadores do mundo defrontam-se pelo prémio de 1,5 milhões de dólares americanos a favor de instituições de caridade no âmbito da COVID-19.

"Acho que jogar FIFA manteve os jogadores, os amigos e as comunidades juntos durante estes tempos difíceis. É sempre divertido jogar contra outros jogadores de futebol e mantermo-nos conectados de forma animada. É uma ótima ideia ter torneios como o Gamers Without Borders para ajudar na doação a estas instituições de caridade através de um trabalho incrível no combate à COVID-19, estou feliz por poder ajudar", refere João Félix.

Dele Alli, participou no torneio Fortnite do Gamers Without Borders há duas semanas atrás, e refere: "Muitos dos meus colegas de equipa e amigos do futebol estão a participar ativamente nestes jogos. Jogar FIFA nos últimos meses manteve-nos conectados e competitivos para quando voltarmos à realidade. O Gamers Without Borders é uma forma brilhante dos jogadores de todo o mundo unirem-se por boas causas e apoiarem instituições de caridade na luta contra a COVID-19. Estou ansioso para ver o que o Paulo tem reservado para a nossa partida!"

Liam Payne – ex One Direction e atualmente artista a solo com 11 hits - disse: "O jogo uniu as pessoas e proporcionou a muitos alguma diversão nos últimos meses. Sou um grande fã e amo FIFA, estou ansioso pela oportunidade de me juntar a jogadores de futebol incríveis para apoiar as instituições de caridade que lutam contra a COVID-19 com a Gamers Without Borders. O Trent obviamente está num momento alto no Liverpool e na Inglaterra mas vamos ver como se sai no mundo virtual!"

A decorrer durante as últimas seis semanas, o Gamers Without Borders abriu novos caminhos para o e-sports, depois de unir 120.000 jogadores de 72 países em torneios e séries online dos títulos de jogos mais populares, tornando-o o maior evento solidário de e-sports de todos os tempos.

A iniciativa de e-sports sem precedentes, organizada pela Federação Saudita de Deportos Eletrónicos e Intelectuais (SAFEIS), já permitiu a doação de 8,5 milhões de dólares americanos para instituições de caridade a nível global que enfrentam a COVID-19. Entre estas estão a GAVI, a UNICEF, a Direct Relief, a International Medical Corps, o Centro de Ajuda Humanitária King Salman (KSRELIEF), o Conselho Norueguês de Refugiados ou a União Internacional de Telecomunicações.

Os fãs de todo o mundo podem assistir a toda a ação do fim de semana em vários idiomas via Twitch, YouTube e Facebook e Huya, com informações completas sobre as transmissões disponíveis em watch.gamerswithoutborders.com/

Os eventos de Elite Internacional do Gamers Without Borders são apoiados pela maior empresa de e-sports do mundo, a ESL, como parceira técnica que oferece o mais alto padrão de experiência para jogadores e espectadores.