FIFA 20: Mini Bomb Cup Anti Corona já este fim-de-semana

Em tempo de reclusão caseria somam-se as iniciativas para que todos possamos estar entretidos em casa. E no universo do Gaming as opções são mais do que muitas. Sábado (PC) e domingo (PS4) chega a Mini Bomb Cup - ANTI CORONA - PS4, que poderão acompanhar em https://www.twitch.tv/BombNuker_





Torneio 1vs1 PS4 com começo às 14:15250€ de prizepool + prémiosTransmissão em www.twitch.tv/BombNuker_Patrocinios: Omen by HP, TS Warrior, YuranPT e FTWA inscrição está restrita a jogadores em Portugal no battlefy, pelo que no caso de seres um jogador português a habitar no estrangeiro ou um jogador estrangeiro a representar uma organização portuguesa deverás entrar em contacto com a organização através do discord (https://discord.gg/CwFP2HA) para poderes ser adicionado ao torneio.VER VÍDEO DE COMO USAR O BATTEFLY PARA O TORNEIO: https://www.youtube.com/watch?v=8Qg8d2kFv8I&feature=youtu.be