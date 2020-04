FIFA 20: Pedro Tim 23 mede forças com Fábio Silva

Depois de desafiar João Félix, chegou a vez de Pedro Tim 23 alinhar num duelo de FIFA 20 frente ao jovem avançado portista Fábio Silva. Um duelo que, como se vê, foi de emoções bem fortes.





Passem pelo canal do Pedro Tim 23 e não percam, muito em breve, aqui no Record Gaming a entrevista com popular YouTuber Record.