FIFA 20: Pedro Tim23 faz reconstrução do Barcelona... sem Messi

Messi está de saída do Barcelona e são muitos os que pensam em como será o Barcelona na próxima temporada. O YouTuber Record Pedro Tim23, especialista no FIFA 20, decidiu lançar-se à aventura num Modo Carreira no emblema da Catalunha e reconstruir o plantel blaugrana sem o astro argentino (e também com Luis Suárez na porta de saída). Não foi uma tarefa fácil mas tudo se alinhou...