FIFA 20: Stevenage FC ganha mediatismo global após 'contratar' Messi, CR7 e Neymar

O Stevenage FC, clube da League Two inglesa, anda nas bocas do mundo devido ao FIFA 20. O emblema do 4º escalão tem como patrocinador a popular marca Burger King, que definiu uma estratégia de marketing com base no jogo da EA Sports.

Iniciativa diferente Iniciativa diferente

A empresa incentivou os utilizadores do FIFA 20 a colocarem os principais craques do futebol mundial no modesto emblema, pedindo-lhes depois que publicassem nas redes sociais os seus feitos, especialmente golos de belo efeito.

Gerou-se então um tremendo 'buzz' mediático e num instante começámos a ver Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, entre muitas outras estrelas, a brilhar forte no emblema britânico.

Mais um golo... Mais um golo...

São mais de 25 mil golos publicados e o Stevenage FC tornou-se ainda o clube mais utilizado no Modo Carreira do FIFA 20.

Pela primeira vez na história do clube, as camisolas esgotaram da loja oficial, mostrando que esta foi uma campanha de tremendo sucesso.