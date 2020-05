FIFA 20: 'Team of the Season So Far' entre águias e dragões

A paragem dos campeonatos levou a EA Sports a pensar em novas formas de continuar a lançar cartas no Ultimate Team.

Uma dessas soluções foi fazer as equipas do ano das várias ligas até ao momento: os TOTSSF (Team of the Season So Far).

A EA começou por revelar a equipa escolhida pela comunidade e depois começou a revelar as seleções para a Premier League e para o English Football League (que engloba o Championship, a League One e a League Two) em Inglaterra, para a Saudi Pro League da Arábia Sadita, para a LaLiga de nuestros hermanos, para a Süper Lig turca, para a Bundesliga alemã e agora para a liga portuguesa.

O 11 da liga do nosso país apresenta-se em 4x4x2. A baliza ficou nas mãos de Marchesín, assim como quase toda a defesa ficou entregue ao FC Porto. Na esquerda temos Alex Telles, na direita ficou Jesús Corona e no centro da defesa Marcano e Rúben Dias, o primeiro jogador encarnado a aparecer. O meio é totalmente vermelho, com Gabriel e Taarabt no centro enquanto Pizzi e Rafa ocupam os corredores direito e esquerdo respetivamente. No ataque temos Vinícios e Paulinho, o único jogador fora dos plantéis de FC Porto e SL Benfica a aparecer nas escolhas.

As maiores pontuações foram dadas a Alex Telles e Pizzi. Ambos os futebolistas têm uma pontuação de 94 nas respetivas cartas.

E apesar de não terem figurado nos 11 eleitos, Luis Díaz, Mathieu, Pepe e Grimaldo também tiveram direito a cartas especiais deste período.

Luis Díaz pode ser obtido através da realização de um SBC (Squad Building Challenge) enquanto para resgatar Mathieu é preciso completar alguns objetivos.

Quanto a Pepe e Grimaldo, estes até foram os primeiros jogadores da liga portuguesa a terem direito a estas novas cartas, já que fizeram parte, enquanto suplentes, da equipa da comunidade.

Portugal's best and brightest: The Liga NOS Team of the Season So Far is live in #FUT20 #TOTSSF pic.twitter.com/kMZg3Syt9P — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 18, 2020

Autor: Filipe Silva