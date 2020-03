FIFA 20: Torneio Record Gaming já tem vencedor

Terminou no domingo à noite o torneio FIFA 20 - Record Gaming, com triunfo de Ruben Pires, que bateu Francisco Castro na grande final.





Quartos de final:JOGO 1: João Freitas [Joao18Freitas - Liverpool] -JOGO 2:- Hugo Lima [hugoglima1999 - Liverpool]JOGO 3:-David Silva [MFraga7 - Liverpool]JOGO 4: Pedro Pinto [pedro14pinto - Liverpool] -Meias finais: [Entre as 20:00 e as 21:00]Rui Castro [ruipocastro - Man. City]--Martim Lima [martimlima2 - Liverpool]FINAL- Francisco Castro [ze_kiko - Liverpool]