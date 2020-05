FIFA 20: Torneio solidário este fim-de semana

As famílias também vão entrar no campo virtual no próximo fim de semana (16 e 17 de maio).

Tudo a postos para mais um torneio de futebol virtual. No próximo fim de semana (16 e 17 de maio) será disputado o FPF eSports Continente Family Cup, que vai reunir a família em torno do FIFA 20 para uma competição muito especial.

Será uma prova onde a família vencedora irá receber 500€ em compras, podendo identificar uma instituição social à sua escolha, que será também presenteada com o mesmo valor. Os segundos classificados são contemplados com 200€, enquanto os terceiros recebem 100€. Todos os prémios serão oferecidos em "Cartão Dá".

Mas as novidades não ficam por aqui. A jogar em família também estão caras muito conhecidas de todos os portugueses. Também no sábado, juntamente com as suas respetivas famílias, vão participar Madjer (antigo jogador de futebol de praia e atual coordenador da modalidade), David Carreira (músico), Sara Ferreira (internacional da SN futsal feminino), Jimmy P. (músico), Chakall (chef), Ana Capeta (internacional da SN futebol feminino), Daniel Bragança (internacional SN sub-21) e Diana Gomes (internacional da SN futebol feminino).

Esta emissão especial do FPF eSports Continente Family Cup terá lugar a 16 e 17 de maio, com início às 14h00, e transmissão em direto na página facebook FPF eSports e na RTP Arena FIFA.