FIFA 20: Torneio 'Stay and Play' anima comunidade

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) e a FIFA anunciaram o torneio EA SPORTS™ FIFA 20 Stay and Play, como parte integrante da iniciativa "Stay Home, Play Together." da EA, que junta e incentiva a partilha de conteúdo criativo, livestreams e outras formas de unir a comunidade gaming enquanto estiverem seguros em casa.

O EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play irá consistir num torneio em formato eliminatório que juntará 20 dos mais famosos e históricos clubes europeus enquanto se defrontam a jogar FIFA 20, de 15 a 19 de abril. O torneio irá ter jogadores profissionais de futebol de clubes portugueses, como o FC Porto, mas tantos outros clubes como Ajax, AS Roma, Chelsea, FC Copenhagen, Liverpool, ou Real Madrid..

"Queremos juntar a comunidade mundial de futebol com o torneio EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play, para que milhões de fãs possam ter a oportunidade de verem os seus clubes preferidos e jogadores profissionais a jogar – mesmo que longe", comentou Andrew Wilson, CEO da Electronic Arts. "Inserido também no ‘Stay Home, Play Together,’ estamos a trabalhar para ajudar pessoas em todo o mundo a encontrar formas de se conectarem através do jogo. Com as doações que estamos também a levar a cabo, esperamos poder impactar de forma positiva a vida destas pessoas durante estes tempos desafiantes".

A EA irá doar um milhão de dólares a um fundo de ajuda do coronavírus da Global Giving para apoiar as comunidade afetadas pelo COVID-19, como parte da iniciativa "Stay Home, Play Together". O torneio irá também apresentar formas dos fãs poderem apoiar estas iniciativas e ajudar a enfrentar e a parar a propagação do COVID-19. Isto é, além das doações que a FIFA, em parceria com o torneio FIFA 20 Stay and Play, fez anteriormente para outras organizações de apoio.

"Nos últimos tempos, e mais do que nunca, temos visto as pessoas a juntarem-se para encontrar novas formas de se envolverem no futebol. É encorajador ver como podemos dar vida às experiências do mundo real com os nossos parceiros na EA", assinalou Simon Thomas, Chief Commercial Officer de FIFA. "Não estamos apenas comprometidos em apoiar as comunidades mais afetadas pelo coronavírus, queremos também trazer mais maneiras para os fãs do futebol poderem envolver-se com o desporto que adoram, durante as próximas semanas".

Para que estejas a par de todos os clubes e jogadores envolvidos no torneio FIFA 20 Stay and Play, segue o EA SPORTS FIFA no Twitter. Junta-te e vê todo o entusiasmo do torneio FIFA 20 Stay and Play através do EA SPORTS FIFA Twitch. Os jogadores poderão ainda ter recompensas de FUT 20 com Twitch Drops linkando a conta do Twitch a uma conta EA.

Adicionalmente, a EA está a apoiar uma série de outras iniciativas "Stay Home, Play Together" para ajudar as pessoas a encontrar mais formas de se conectarem através do jogo durante estes tempos, como:

Apex Legends Global Series adicionou recentemente três Torneios Online com um prémio de $100K cada um para ajudar a manter a comunidade segura e conectada.

The Sims 4 permite que os jogadores vejam os seus criadores preferidos de Sims e conectem-se através de uma série de livestreams no The Sims Twitch até dia 17 de abril.

EA SPORTS Madden NFL 20 realizou um torneio ao vivo no Twitch onde os fãs de NFL puderam ver os seus atletas preferidos no torneio NFL Checkdown x Madden.

Para saberes mais das iniciativas da EA "Stay Home. Play Together." segue a hashtag #stayandplay no Twitter e no Instagram ou clica aqui para estares a par das novidades e dos próximos livestreams.