FIFA 21: Ao ritmo dos 'miúdos maravilha'

O FIFA 21 será lançado no dia 9 de outubro para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Já são conhecidos os principais detalhes do popular simulador da EA Sports e, acima de tudo, para as cores portuguesas o grandes destaque tem de ir para o facto do ‘nosso’ João Félix ser um dos embaixadores do jogo, ao lado do ‘poster boy’ Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Borussia Dortmund) e Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

No que diz respeito a novidades, sabemos já que teremos disponíveis jogos cooperativos 5x5 no irreverente Modo Volta, nas quais cada pessoa controlará um elemento da equipa.

O Modo Ultimate, que é o ‘cavalo de batalha’ do FIFA, incluirá um modelo FUT Co-Op, mas os detalhes sobre o mesmo ainda são escassos neste momento.

O Modo Carreira, que ano após ano é negligenciado pela EA Sports, contará desta vez com mais um ‘paliativo’. Trata-se de Simulador Interativo de Jogos, onde teremos disponíveis mais opções quando desejarmos simular os encontros. Uma espécie de ‘momento Football Manager que, espera-se, não seja apenas mais uma alteração pífia.

A jogabilidade não sofrerá alterações de monta, mas existirão Dribles Ágeis, que permitem melhorar a forma como nos desenvencilhamos dos adversários em um contra um.

O Volta Football teve ‘investimento’ bastante interessante e contaremos por isso com 20 campos exclusivos distribuídos pelo mundo e um Modo História que incluirá na ‘trama’ estrelas como o brasileiro Kaká e a ‘freestyler’ francesa Lisa Zimouche.

Nota final para o Ultimate Team, onde teremos mais opções de personalização de estádio, seja na construção e edição de bancadas, seja na disposição de adeptos.

Para todos aqueles que já estão de olhos postos na próxima geração de consolas, convém realçar que será possível transferir os Clubes do FUT para PS5 e Xbox Series X através do One FUT.