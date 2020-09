FIFA 21: Dois leões entre os jogadores com maior crescimento

Estamos em fase de pré-lançamento do FIFA 21 e as informações relativas à próxima instalação do simulador da EA Sports começam a surgir. Desta vez olhamos para a lista de jogadores que registam um maior aumento em termos de 'overall'. Um conjunto de craques onde há nomes bem conhecidos do futebol português, para além dos 'wonderkids' Erling Haaland, Bukayo Saka e Mason Greenwood.

Marcus Edwards (V. Guimarães): 69 para 77

Hassane Kamara (Nice): 69 para 77

Luís Maximiano (Sporting): 70 para 78

Rui Silva (Granada): 70 para 78

John Lundstram (Sheffield United): 67 para 76

Owen Wijndal (AZ Alkmaar): 68 para 77

Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven): 68 para 77

Alphonso Davies (Bayern Munique): 72 para 81

Shon Weissman (Valladolid): 65 para 75

Bukayo Saka (Arsenal): 65 para 75

Carlos Nevada (Granada): 66 para 76

Pedro Goncalves (Sporting): 66 para 76

Mason Greenwood (Manchester United): 67 para 77

Pervis Estupinan (Watford): 68 para 79

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 73 para 84

Christoph Baumgartner (Hoffenheim): 63 para 75

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen): 66 para 78

Sebastian Cordova (Club America): 62 para 75

Dejan Kulusevski (Juventus): 64 para 77

Marash Kumbulla (Hellas Verona): 60 para 75