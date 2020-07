FIFA 21: Mbappé foi o escolhido para a capa

Os juízes da EA Sports decidiram, está decidido... A honra de figurar na capa do FIFA 21 coube a Kylian Mbappé, jovem estrela do Paris SG e da seleção francesa.





FIFA FIFA

FIFA 21 FIFA 21

A empresa já anunciou a decisão nas redes sociais e os fanáticos seguidores do popular simulador parecem ter gostado da escolha.Sabia-se já que Messi e Griezmann estavam fora, devido ao acordo do Barcelona com a Konami, responsável pelo Pro Evolution Soccer, assim como o nosso Cristiano Ronaldo e o seu 'Piemonte Calcio'.Kylian Mbappé, Raheem Sterling, Neymar, Sadio Mané, Virgil van Dijk e Mohammed Salah estavam na 'pole position', em virtude do mediatismo e do valor de mercado que têm neste momento, tendo-se também equacionado uma aposta num jovem talento, que poderia ter saído de um lote composto por Erling Haland, Jadon Sancho e até Kai Havertz.O 'miúdo' do PSG junta-se assim a uma lista de imortais do desporto-rei.FIFA 21: Kylian MbappéFIFA 20: Eden Hazard / Virgil van Dijk / Zinedine ZidaneFIFA 19: Cristiano Ronaldo / Neymar / Kevin De Bruyne / Paulo DybalaFIFA 18: Cristiano RonaldoFIFA 17: Marco ReusFIFA 16: Lionel MessiFIFA 15: Lionel MessiFIFA 14: Lionel MessiFIFA 13: Lionel MessiFIFA 12: Wayne Rooney / KakáFIFA 11: Wayne Rooney / KakáFIFA 10: Wayne Rooney