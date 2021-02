FIFA 21: PlayStation anuncia os PlayStation Country Tournaments

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia os PlayStation Country Tournaments, uma série de torneios organizados a nível global, onde os jogadores de FIFA 21 na PlayStation®4 poderão participar por região, habilitando-se a ganhar crédito na PlayStation®Store e a oportunidade de participar nos playoffs da maior competição de FIFA do ano: a EA SPORTS™ FIFA 21 Global Series.

Todos os torneios inseridos nesta competição serão disputados no modo FUT (FIFA Ultimate Team), não havendo qualquer restrição ao tipo de cartas que os jogadores podem utilizar para montarem a equipa com a qual desejem participar.

No total, estão previstos 20 torneios, sendo que 11 deles serão disputados por territórios europeus. Portugal e Espanha disputarão juntos num mesmo torneio, que se realizará no próximo dia 30 de março. Para participar é necessário ter uma subscrição ativa do PlayStation®Plus.

Em cada um destes 11 torneios serão atribuídos os seguintes prémios:

1º Classificado: 1.500€ crédito PlayStation®Store

2º Classificado: 500€ crédito PlayStation®Store

3º-4º Classificados: 200€ crédito PlayStation®Store

5º-8º Classificados: 100€ crédito PlayStation®Store

9º-16º Classificados: 50€ crédito PlayStation®Store

Para além disto, o vencedor de cada torneio ficará apurado para competir no Play-In da Europa, que será disputado por um total de 11 jogadores. De lembrar que o torneio Play-In da Europa é um evento da EA que inclui também os vencedores de outros torneios locais e que, no final, quatro jogadores deste Play-In serão apurados para participar nos Playoffs da maior competição de FIFA do ano: a EA SPORTS™ FIFA 21 Global Series.