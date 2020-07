FIFA 21: Primeira narradora da história do simulador é espanhola

A jornalista e apresentadora Nira Juanco, popular em Espanha por ser a 'voz' da Fórmula 1 no canal Gol Televisión, vai ter a honra de ser a primeira narradora feminina do FIFA, entrando em funções na próxima instalação do jogo.

Junta-se assim aos compatriotas Manolo Lama, Paco González e Antonio Ruiz em mais uma edição do popular simulador da EA Sports e fez questão de o anunciar nas redes sociais.