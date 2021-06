FIFA 21: Ricardo Quaresma e Pedro Neto lançam torneio

A Worten apresenta o torneio "Worten Game Ring: Portugal vs Portugal – De que lado vais jogar?". Trata-se da mais recente ativação de gaming da marca, para celebrar o desporto-rei que está agora nas bocas do mundo e nos televisores de milhões de adeptos, e que irá colocar frente a frente dois nomes bem conhecidos do futebol nacional: Ricardo Quaresma, que foi campeão no EURO 2016, vai defrontar o jovem Pedro Neto, de 21 anos, uma das principais esperanças do futebol português. Ambos vão estar a liderar, cada um do seu lado, uma equipa de gamers num torneio de FIFA21, em consola, que promete incendiar a Twitch Worten Game Ring.

"A nossa comunidade de gaming já ansiava por uma competição deste nível, na qual a Worten dá oportunidade a um número alargado de jogadores de mostrarem as suas competências no FIFA21, num formato de 11 contra 11, com a grande mais-valia de poderem fazê-lo juntando forças a dois futebolistas profissionais que, tal como nós, estão a torcer pela Seleção Nacional", refere António Fuzeta da Ponte, Diretor de Marca e Comunicação da Worten.

As inscrições para participar neste torneio ficam online já amanhã, dia 17 de junho, em worten.pt, e contemplam equipas de 11 elementos. Quem não conseguir formar uma equipa de 11, poderá encontrar plantel disponível para tal no discord de Worten Game Ring. Naturalmente, no momento da inscrição, os participantes terão de definir em que Seleção vão jogar: na do Quaresma ou na do Pedro Neto. Escolha difícil…

Durante a fase de inscrições, enquanto não começam as qualificações, as equipas vão poder treinar com os ‘misters’ MoraisHD e JOliveira, streamers e jogadores de Esports, que vão dar as melhores dicas para o FIFA21 e que podem ser vistas por toda a comunidade nos dias 20 e 21 de junho, respetivamente, na Twitch Worten Game Ring.

O torneio em si tem o pontapé de saída a 23 de junho, com a fase de qualificação no ‘relvado’ da Twitch Worten Game Ring, num sistema de eliminatórias para selecionar as quatro melhores equipas de cada lado que passam aos quartos de final. Na grande final, que se disputa a 5 de julho, às 21h00, Quaresma e Pedro Neto vão entrar em campo com as suas equipas para um jogo que se adivinha épico. Os jogos vão ser comentados por uma exclusiva dupla de casters: Move_Mind e BombNuker, com o YouTuber RicFazeres a juntar-se a essa dupla no último dia dos qualificadores deste torneio Worten Game Ring.

Para mais informações e para acompanhar o "Worten Game Ring: Portugal vs Portugal – De que lado vais jogar?", basta aceder ao site worten.pt e à Twitch Worten Game Ring.