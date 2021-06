FIFA 21: Sony anuncia Summer of Football

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o Summer of Football, uma iniciativa dedicada a todos os jogadores do aclamado FIFA 21 na PlayStation®4, que arranca hoje e se prolonga até ao próximo dia 18 de julho.

Esta iniciativa permitirá a todos os jogadores de FIFA 21 na PlayStation®4 completarem uma série de desafíos nos vários modos de jogo do FIFA 21 para receberem prémios imediatos incríveis e participarem no passatempo final, onde se poderão habilitar a ganhar um conjunto PlayStation®5 ou um dos 5 conjuntos compostos por 12 000 FIFA Points e uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus.

Aqueles que estiverem interessados em juntar-se ao Summer of Football deverão registar-se através deste link, sendo que o poderão começar a fazer já a partir de hoje e até ao próximo dia 18 de julho.

Em termos de mecânica, esta iniciativa será composta por 4 desafios semanais consecutivos, cada um deles com um prémio asociado e, em cada um destes 4 desafios, os participantes terão de conquistar um determinado troféu no FIFA 21.

Depois de completarem todos os desafios anteriores, os participantes terão a oportunidade de responder a uma questão e, com isso, entram no sorteio para se habilitarem a ganhar o grande prémio no Desafio Final (entre 12 a 18 de julho).

De salientar que, caso os jogadores já tenham conquistado algum destes troféus anteriormente, não precisam de o(s) voltar a conquistar. Nestes casos basta estarem registados na iniciativa para que o(s) desafio(s) semanal(ais) relacionado(s) com esse(s) troféu(s) seja(m) dado(s) como concluído(s). Os troféus também podem ser conquistados retroativamente, ou seja, os jogadores que comecem a participar na iniciativa mais tarde, poderão ainda assim qualificar-se para o Desafio Final.

Relativamente a prémios, todos aqueles que concluírem os desafios semanais, entre 11 de junho e 11 de julho receberão 1 avatar PSN exclusivo.

Já no Sorteio Final (a partir de 12 de julho) serão premiados 6 participantes que receberão o seguinte:

Grande Prémio: Uma PlayStation®5 + um DualSense adicional + uns auscultadores sem fios Pulse 3D;

Prémios Adicionais: 5 conjuntos compostos por uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus e 12 000 FIFA Points;

De lembrar que, até ao próximo dia 22 de junho, a Standard Edition do FIFA 21 poderá ser adquirida na PlayStation®Store por todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 por apenas 19,99€ em vez dos 69,99€ habituais.

Com o FIFA 21, os jogadores terão a oportunidade de passar pelos defesas a alta velocidade com o novo Drible Ágil. Um trabalho de pés mais rápido dá-lhes maior controlo e reatividade em situações de um para um, enquanto as novas jogadas deixam os defesas a comer pó.

Aqui, a Personalidade de Posicionamento realça a importância da consciência posicional. Os avançados de nível mundial mantêm-se em linha com o último defesa para permanecer em jogo, os criadores de jogo procuram espaços entre as linhas para trabalhar, e os melhores defesas fecham linhas de passe de forma mais eficaz. Já as Corridas Criativas dão aos jogadores novas opções para influenciar o movimento sem bola da sua equipa, revolucionando a construção de jogadas de ataque e proporcionando mais formas de quebrar a defesa.

Por outro lado, as revisões efetuadas ao Essencial do Futebol no FIFA melhoram o jogo em todo-o-terreno, com cabeceamentos manuais, bloqueios mais equilibrados, passes mais inteligentes e maior reatividade, dando aos jogadores maior controlo com e sem a bola.

Aqueles que optarem por jogar o título numa PlayStation®5 poderão desfrutar de uns visuais ainda mais impressionantes, que proporcionam a derradeira experiência de jogo, sentir os efeitos da fadiga e da luta pela posse da bola graças à maior resistência dos gatilhos adaptáveis da consola à medida que a força diminui e os jogadores tudo fazem para controlar o esférico, e ainda sentir o impacto dos remates, passes e cortes de carrinho com a resposta tátil imersiva do DualSense, que coloca o ritmo do jogo nas mãos dos jogadores.

A propósito do FIFA 21 importa ainda lembrar o FIFA Ultimate Team (FUT) que liga adeptos de todo o mundo ao longo de uma temporada com uma série de conteúdo influenciado por desempenhos e competições do mundo real, incluindo a UEFA Champions League e a Europa League. Quer procurem o básico do FUT ou queiram conhecer melhor o modo mais popular do FIFA, tudo o que os jogadores precisam de saber está aqui, seja sobre packs de jogadores, moedas ou controlos parentais.

De lembrar também que os jogadores poderão comprar packs FUT para adquirirem novos jogadores e consumíveis que os podem ajudar a construir o seu clube e a melhorar a química da sua equipa, usando FIFA Points, que estão disponíveis para aquisição na PlayStation®Store, ou Moedas que são ganhas no jogo disputando várias partidas, concluindo desafios ou vendendo jogadores no mercado de transferências.