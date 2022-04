FIFA 22: Diogo Jota desafiado para um frente-a-frente virtual na PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje o segundo episódio da série Next Gen Icons, onde o craque português do Liverpool FC e estrela da Liga dos Campeões da UEFA, Diogo Jota, entrou num frente-a-frente virtual com o apresentador Nubaid Haroon, para jogar FIFA 22 na PlayStation®5 (PS5™).

No vídeo, que pode ser visto aqui, esta estrela do mundo do futebol compete no icónico FIFA 22 que, na PlayStation®5, conta com uns visuais impressionantes e avança o jogo rumo ao futuro com a inovadora tecnologia HyperMotion da próxima geração que eleva cada momento em campo.

Para além de competir com Nubaid Haroon no segundo episódio da série Next Gen Icons, Diogo Jota compete ainda com Tom Leese, um jogador pro de FIFA 22, ao mesmo tempo que participa em alguns desafios e fala sobre futebol.

O FIFA 22 aproxima o jogo ainda mais do mundo real, com melhorias na jogabilidade fundamentais que tiram o máximo partido das funcionalidades da PlayStation®5, como a tecnologia HyperMotion mencionada anteriormente, que faz com que o poder da PS5™, para além de dar um realismo sem precedentes ao futebol, permita aos jogadores criarem um estilo de jogo que se assemelha muito à forma como os jogadores de futebol reais competem no relvado. Além disto, as transições são incrivelmente rápidas graças ao poderoso SSD integrado da PS5™. Com o inovador comando sem fios DualSense™ é ainda possível sentir a ação do relvado na palma das mãos no novo FIFA 22. É ainda possível ouvir-se o relvado e o drama de cada golo graças ao incrível áudio 3D, o que faz com que a PlayStation®5 proporcione uma experiência de áudio totalmente imersiva no FIFA 22.

Para quem ainda não tem o jogo, este encontra-se disponível nos pontos de venda habituais, e também na PlayStation®Store, nas edições Standard para a PlayStation®4 por 69,99€, Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ ou na Edição Ultimate para a PS4™ e PS5™ por 99,99€.