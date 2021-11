FIFA 22: EA Sports anuncia evento que pode dar carta de Mbappé de forma gratuita

A EA Sports anunciou esta quinta-feira o novo evento da Nex Generation do modo Ultimate Team do FIFA 22 que dá a possibilidade dos utilizadores poderem resgatar de forma gratuita uma carta de um de seis jovens jogadores em ascensão do futebol mundial.

Entre estas possibilidades estão Kylian Mbappé (Paris SG), Théo Hernandez (AC Milan), Phil Foden (Manchester City), Christian Pulisic (Chelsea), Eduardo Camavinga (Real Madrid) ou Jude Bellingham (Borussia Dortmund). A única coisa que o utilizador precisa de fazer para ganhar uma destas cartas é jogar o modo até 14 de janeiro, com o item a ser entregue no dia seguinte (15).

De sublinhar ainda que esta carta não poderá ser comercializada.

? The Next Generation is here ?



Play #FIFA22 by Jan 14 and one of these 6 stars



Learn more https://t.co/v8zjjNyBQP pic.twitter.com/91Kkx1N0s0