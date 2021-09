FIFA 22: EA Sports anuncia novo programa de eSports

A Electronic Arts Inc. e a Federação Internacional de Futebol anunciaram um novo programa de esports de FIFA 22 da EA previsto para atrair dezenas de milhões de jogadores e espectadores. Com competições de 1v1 e 2v2, os jogadores vão representar-se através de organizações de esports mundialmente reconhecidas, clubes de futebol do mundo real e a sua nação num conjunto diversificado de eventos de esports da FIFA.

As três competições em destaque no ecossistema de esports expandidos são o FIFA e Club Series 2022™, o FIFA e Nations Series 2022™ e o EA SPORTS FIFA 22 Global Series on The Road to the FIFAe World Cup 2022™. Os três eventos da série terão lugar no verão de 2022.

"O jogo competitivo de FIFA é o futuro do entretenimento global de esports, melhorando a forma como os fãs experimentam o jogo que amam", disse Brent Koning, VP, EA SPORTS Competitive Gaming. "A FIFA possui a plataforma fundamental para os fãs de futebol de todo o mundo se inserirem na sua própria história desportiva. Em parceria com a FIFA, o apelo corrente dos esports é evidente."

"Os recém-chegados, bem como as estrelas estabelecidas - individualmente ou em equipa - inspirarão nações inteiras de jogadores de EA SPORTS FIFA e terão a oportunidade de ganhar fama através do seu jogo", disse Christian Volk, Diretor de eFootball e Gaming da FIFA. "Uma temporada histórica cheia de histórias competitivas de FIFA vai cativar uma base global de fãs com este ecossistema expandido."