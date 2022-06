FIFA 22: EA Sports apoia Pride 2022 com pack 'Love Unites'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A partir de hoje, os jogadores dentro da EA SPORTS FIFA 22 poderão celebrar e mostrar o seu apoio ao Pride 2022 com o pack 'Love Unites'.

A EA Sports associou-se à Adidas para trazer a sua Pride Collection do mundo real ao jogo, em solidariedade e celebração do passado e presente da comunidade LGBTQIA+. O mais recente pack estará disponível em dois modos de jogo dentro de FIFA 22, FIFA Ultimate Team (FUT) e VOLTA Football.

No FUT, os jogadores podem desbloquear o pack 'Love Unites' através dos Objetivos Milestone. No VOLTA Football, o pack é desbloqueado através da Progressão Sazonal à medida que os jogadores levam ao jogo e jogam durante todo o mês do Pride.

Peças desbloqueadas da coleção incluem uma t-shirt, fato de treino, capuz e ténis Ultraboost de marca 'Love Unites', com capuz e ténis Ultraboost no VOLTA Football, além de uma série de kits brilhantes, vibrantes e arrojados em FUT, incluindo a camisola de género neutro do Tiro Pride, além de algumas peças de aquisição de estádio especialmente projetadas para o mês de junho. O pack estará disponível para os jogadores desbloquearem a partir de 10de junho, às 18h00.