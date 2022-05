FIFA 22: EA Sports lança 'Equipa da Época' da Liga Portugal

Incluindo jogadores como Otávio, Darwin Nuñez, Pedro Porro, Ricardo Horta, Pedrinho, e muitos mais, a Equipa da Época da Liga Portugal celebra os melhores dos melhores, jogadores que têm vindo consistentemente a entregar às suas equipas boas exibições durante toda a época.

É do conhecimento que a TEAM OF THE SEASON é um dos eventos mais aguardados do calendário FUT. É a oportunidade de celebrar os melhores jogadores de todas as ligas!

Sem mais demoras, os jogadores que compõem a Equipa da Época da Liga Portugal:

Adán - Sporting CP

Grimaldo - Benfica

Sebastián Coates - Sporting CP

Pedro Porro - Sporting CP

Otávio - FC Porto

Rafa - Benfica

Mateus Uribe - FC Porto

Vitinha - FC Porto

Mehdi Taremi - FC Porto

Darwin Núñez - Benfica

Ricardo Horta – Braga