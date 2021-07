A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado EA SPORTS™ FIFA 22 já está disponível para reserva na PlayStation®Store.

Powered by Football™, o EA SPORTS™ FIFA 22 aproxima o jogo ainda mais da realidade com melhorias da jogabilidade fundamentais e uma nova temporada de inovação em todos os modos. Aqui, cada momento em campo é elevado com HyperMotion, uma tecnologia de jogo concebida para libertar o poder da PlayStation®5.

Integrando duas novas tecnologias pela primeira vez - Advanced 11v11 Match Capture e Aprendizagem Automática - o HyperMotion aplica dados de movimento de jogadores reais em tempo real, provenientes de futebolistas profissionais durante partidas de alta intensidade, ao FIFA 22 para criar uma experiência de jogo mais realista, fluida e com a melhor reatividade da história do FIFA.

Com o EA SPORTS™ FIFA 22 os modos de jogo clássicos também estão de regresso com uma nova época de inovação, que permite aos jogadores criarem o seu próprio clube no Career Mode, apreciarem a nostalgia com novos Heróis FIFA Ultimate Team e receberem recompensas pelas suas habilidades nas ruas com uma jogabilidade renovada no VOLTA FOOTBALL.

EA SPORTS™ FIFA 22 conta com três edições que os jogadores poderão reservar desde já através da PlayStation®Store. Destaque para a FIFA 22 Ultimate Edition PS4™ e PS5™ + Bónus por Tempo Limitado, que está disponível por 99,99€ e inclui incentivos do FIFA ULTIMATE TEAM que os jogadores poderão desfrutar caso façam a sua reserva até ao próximo dia 11 de agosto. Os incentivos são os seguintes:

Bónus por tempo limitado: Item Herói FUT Não Trocável no dia 1 de dezembro

Acesso Antecipado de quatro dias: começa a jogar FIFA 22 a 27 de setembro

Item A Observar FUT Não Trocável

4600 FIFA Points

Jogador FUT Equipa da Semana 1

Item de Jogador Emprestado Kylian Mbappé por 5 encontros FUT

Escolha de Jogador Emprestado Embaixador FUT por 3 encontros FUT

Jogador Talento Local no Modo Carreira, talento das camadas jovens com potencial de classe mundial

Atualização de Ativação Dupla: atualiza a tua cópia para a PlayStation®5 sem custos adicionais