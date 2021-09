FIFA 22: K1CK apresenta nova equipa no estádio do Rio Ave

A marca de Esports K1CK, criada em 1998 e adquirida em final de 2020 pela empresa Canadiana ESE Entertainment, apresentou a nova equipa de FIFA no estádio do Rio Ave.





Mantendo os seus dois jogadores de referência, João "JOliveira10" Oliveira e Diogo "somosnos" Brás, a grande novidade é a presença de Bernardo "bernasfigue5" Figueiredo no plantel, campeão em título da eLiga Portugal pelo Sporting de Braga, tendo inclusivamente alcançado os Playoffs Europeus PS4 da Global Series.Com a publicação do novo FIFA para a época 2021/2022 prevista para breve, esta é uma aposta dos K1CK num trio de jogadores que em conjunto conquistaram já variadíssimos troféus nas diferentes versões do jogo e que encaram com altas expectativas a próxima temporada.