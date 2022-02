FIFA 22: Matheus Nunes em destaque no Future Stars Academy

Menos de 24 horas depois de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deixar rasgados elogios ao jovem Matheus Nunes, o jogador do Sporting é destaque no popular FIFA 22.

Surge como estrela do Future Stars, onde a EA Sports dá um 'boost' especial a jovens promissores. Uma carta que foi lançada esta quarta-feira e que permite aos utilizadores do simulador cumprirem várias etapas de forma a desbloquearem as melhores versões do jogador.

Uma semana em cheio para o jovem craque de Alvalade.