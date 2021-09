FIFA 22: Na lista de melhores guarda-redes há dois jogadores que conhecemos bem

Os melhores guarda-redes do FIFA 22 já estão a postos para embelezar as nossas equipas. E alguns deles são nomes bem conhecidos do futebol português, como é o caso do líder da lista, que já passou pelo Estádio da Luz, onde foi muito feliz. Ederson, outro homem que envergou a camisola do Benfica, também está nos 15 primeiros.

1. Jan Oblak - Atlético Madrid 91

2. Manuel Neuer - Bayern Munique 90

3. Ter Stegen - Barcelona 90

4. Gianluigi Donnarumma - PSG 89

5. Alisson - Liverpool 89

6. Thibau Courtois - Real Madrid 89

7. Ederson - Manchester City 89

8. Keylor Navas - PSG 88

9. Wojciech Szczesny - Piemonte Calcio 87

10. Hugo Lloris - Tottenham 87

11. Samir Handanovic - Inter 86

12. Koen Casteels - Wolfsburgo 86

13. Kasper Schmeichel - Leicester City 85

14. Peter Gulasci - RB Leipzig 85

15. Yann Sommer - M'gladbach 85