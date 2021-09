FIFA 22: Seleção feminina de Portugal diz 'presente'

A Federação Portuguesa de Futebol estabeleceu uma parceria com a produtora de videojogos desportivos, a EA SPORTS com destaque para a introdução da Seleção Nacional de futebol feminino no simulador de futebol, FIFA 22.





Além da Seleção Feminina, os jogadores de FIFA também vão ter a oportunidade de jogar com a Seleção Masculina e ter acesso a vários conteúdos exclusivos FPF ao longo da temporada.Nuno Moura, CMO da FPF, assinala: "É um orgulho ver a FPF eFootball reconhecida como uma das organizações mais proficientes a nível mundial. Estamos muito satisfeitos por colaborar, uma vez mais, com a EA SPORTS a nível global, emprestando a nossa marca e a nossa plataforma de inteligência e inovação em prol da evolução da modalidade. Esta parceria vai permitir integrar, pela primeira vez, a seleção nacional feminina no maior simulador de Futebol do mundo – o FIFA 22 – fazendo com que milhões de crianças e jovens, em Portugal e no mundo, possam, agora, ter oportunidade de conhecer e jogar com as atletas nacionais".Nuno Moura considera ainda que a "internacionalização e partilha da marca Portugal em todas as geografias através do simulador, mas também de ações de ativação de marca conjuntas com a EA SPORTS será outro dos pilares deste acordo. Acreditamos que esta parceria inovadora irá proporcionar impacto positivo na indústria do futebol, de forma transversal e, em particular, no segmento feminino".